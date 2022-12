Coupe du monde 2022 : The Sun provoque les Bleus dans les rues de Paris avant Angleterre-France

Plusieurs portraits de joueurs anglais ont été projetés dans les rues de Paris grâce à une campagne publicitaire initiée par le tabloïd anglais, «The Sun», à quelques heures du quart de finale entre l'Angleterre et la France.

Le jeu de la provocation a débuté bien avant la rencontre entre l’Angleterre et la France prévue ce samedi soir à 20h. Opposées en quarts de finale de la Coupe du monde, les formations ont débuté les hostilités en dehors du terrain. C’est notamment ce qu’a fait le tabloïd britannique «The Sun», en s’affichant dans les rues de Paris.

Un duel inédit dans un match à élimination directe

Le média anglo-saxon, plutôt connu pour ses provocations de l’autre côté de la Manche, s’est offert un affichage dans les rues de la capitale française, en projetant des images de plusieurs stars de la formation des Three Lions comme Harry Kane ou Kyle Walker, accompagnées de messages divers et variés. «Le Roi Harry», «Au revoir les Gaulois», «Allez les Rosbifs», ou encore la chanson phare des supporters anglais, «It’s coming home», ont été projetées sur plusieurs bâtiments et panneaux publicitaires de Paris.

The Sun takes over Paris ahead of tomorrow’s epic World Cup clash and tells The French ‘It’s coming home’ pic.twitter.com/iq3UPvZkYv — The Sun (@TheSun) December 9, 2022

«Les journaux français ont déclaré que l'ailier des Bleus, Kylian Mbappé, était leur roi. Mais nous leur avons fait savoir que le capitaine anglais Harry est vraiment majestueux et que notre défenseur Kyle Walker sera aux commandes lorsque nous affronterons la France au Qatar», a indiqué le tabloïd anglais.

Une provocation à laquelle les Bleus de Didier Deschamps tenteront de répondre pour leur premier affrontement avec l’Angleterre dans une rencontre à élimination directe dans une Coupe du monde.