Coupe du monde 2022 : Argentine-Croatie en demi-finale, quel jour et quelle heure ?

La première demi-finale de ce Mondial au Qatar opposera l’Argentine de Lionel Messi à la Croatie de Luka Modric, ce mardi. Voici le programme complet.

Quelle affiche ! Ce mardi 13 décembre à 20h, les Argentins ont rendez-vous avec la Croatie pour une place en finale de la Coupe du monde.

L’Argentine a eu du mal à se défaire des Pays-Bas. Alors que l’Albiceleste menait 2 à 0, les Néerlandais ont su remonter la pente dans les dernières minutes de jeu. Finalement, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but (4-3 en faveur des Argentins). Lionel Messi et ses coéquipiers vont devoir battre des Croates surmotivés s’ils veulent à nouveau accéder à la finale, huit ans après celle perdue face à l'Allemagne en 2014.

Les Croates aussi ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour se débarrasser du Brésil (1-1, puis 4-2), grand favori de la compétition. Les finalistes du Mondial de 2018 espèrent pouvoir prendre leur revanche et remporter la première étoile de leur histoire.

Le programme TV

Argentine-Croatie

Demi-finale de la Coupe du monde

Mardi 13 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN Sports 1 et TF1 (accessibles via My Canal)

