Coupe du monde 2022 : Boufal, Ounahi, Hakimi… Les Marocains qui évoluent en Ligue 1

Opposé à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc possède dans ses rangs cinq joueurs évoluant en Ligue 1.

Le championnat de France sera parfaitement mis à l’honneur à l’occasion de la demi-finale entre la France et le Maroc, ce mercredi en Coupe du monde. Cinq Lions de l’Atlas évoluent dans l’Hexagone.

Contre les Bleus, il y aura donc Achraf Hakimi (PSG), Achraf Dari (Brest), Azzedine Ounahi (Angers), Sofiane Boufal (Angers) et Zakaria Aboukhlal (Toulouse).

A noter que Romain Saïss, qui évolue désormais à Besiktas (Turquie), est passé par Angers et que Nayef Aguerd (West Ham) a fait les beaux jours de Rennes et Dijon.

Côté français, les représentants du championnat national ne son pas beaucoup plus nombreux puisque six joueurs évoluent en Ligue 1 : Steve Mandanda (Rennes), Axel Disasi (Monaco), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Jordan Veretout (Marseille) et bien sûr Kylian Mbappé (Paris).

Le Maroc, qui affronte la France, va disputer la première demi-finale de son histoire en Coupe du monde. Pour en arriver là, les hommes de Walid Regragui (également ancien pensionnaire de Ligue 1) ont éliminé la Belgique, l’Espagne et le Portugal.

