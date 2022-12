Coupe du monde 2022 : France-Maroc, les retrouvailles d’Olivier Giroud et Walid Regragui, 14 ans après

France-Maroc, la demi-finale de Coupe du monde 2022, sera l’occasion pour Olivier Giroud et Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, de se retrouver.

Une rencontre et de nombreuses retrouvailles. Le match France-Maroc de mercredi, pour une place en finale de la Coupe du monde 2022, verra surtout Olivier Giroud retrouver un ancien coéquipier désormais sur le banc des Marocains, Walid Regragui.

Les deux hommes se sont côtoyés quelques semaines dans le club de Grenoble en 2008. L’attaquant tricolore et l’ancien latéral droit ont évolué sous le même maillot au GF38 le temps d’un match amical contre Strasbourg.

Bravo les Bleus et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur !



Bravo également au Maroc et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club !





Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2.



@vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

A l’époque, Giroud faisait son retour en Isère après un prêt à Istres en National (14 buts en 33 matchs). Le désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus allait rejoindre le Tours FC quelques jours plus tard. Avant d’exploser en Ligue 2 et de rejoindre Montpellier pour devenir champion de France quelques saisons plus tard et de signer à Arsenal.

De son côté, Regragui préparait ce qui allait être sa dernière saison en carrière. Il jouera 19 matchs de Ligue 1 sous le maillot grenoblois lors de la saison 2008-2009 avant de raccrocher les crampons pour se diriger vers une carrière d’entraîneur. D’abord adjoint de la sélection marocaine puis n°1 au FUS Rabat.

Mercredi soir, c’est le club de Grenoble qui pourra être fier de se dire que deux anciens joueurs sont en demi-finales de la Coupe du monde.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI