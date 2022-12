Coupe du monde 2022 : l’Argentine première finaliste après avoir battu la Croatie (3-0)

Alors que la Croatie était déterminée à accéder à une deuxième finale consécutive, l’Argentine a réussi à s’imposer (3-0). L’Albiceleste est donc la première finaliste de cette Coupe du monde 2022.

Lionel Messi et Julian Alvarez sont les héros de la soirée pour les Argentins. Le septuple Ballon d’Or a ouvert le score à la 34e minute de jeu sur penalty. De son côté, le jeune Julian Alvarez (22 ans) a élargi le score quelques minutes après, à la 39e, puis il a doublé la mise à la 69e, servi par Lionel Messi.

Avec son but, Lionel Messi devient le meilleur buteur argentin en Coupe du monde (11 buts). Il dépasse ainsi Gabriel Batistuta.

Les Croates ne se sont pourtant pas laissé faire. Ils ont dominé l’Albiceleste tout au long du match, notamment lors de la première mi-temps. Ça n’a malheureusement pas été suffisant pour revenir au score.

La Croatie avait plus de passes réussies (514 contre 328 pour l’Argentine), une plus grande possession (60,7%), plus de ballons joués (764 contre 571) et plus de duels gagnés (49 contre 41).

Au cours de la seconde période, l’Argentine a continué de se montrer offensive, ne laissant aucune chance à Luka Modric et ses coéquipiers.

L’Albiceleste va disputer la sixième finale d’un Mondial de son histoire. La deuxième en trois éditions.

Prochaine étape, la finale donc. Les Argentins ont jusqu’au dimanche 18 décembre pour se préparer. Ils affronteront la France ou le Maroc qui se départageront ce mercredi 14 décembre, lors de la deuxième demi-finale.

