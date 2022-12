Coupe du monde 2022 : composition, arbitre, historique… Tout savoir sur la demi-finale entre la France et le Maroc

L’Equipe de France a rendez-vous avec le Maroc, ce mercredi 14 décembre (20h), pour se battre pour une place en finale de la Coupe du monde. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match.

Composition probable de l’Équipe de France

Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé

L’Arbitre

C’est le Mexicain César Ramos qui va arbitrer la rencontre entre les Bleus et les Lions de l’Atlas. Les joueurs marocains ont déjà croisé sa route puisqu’il a officié lors de leur victoire contre la Belgique en phase de groupes (2-0). La France n’a pas encore eu affaire à César Ramos, qui a néanmoins arbitré un match de son groupe D, celui entre le Danemark et la Tunisie (0-0). Enfin, le Mexicain était aussi au sifflet lors de la large victoire du Portugal face à la Suisse en 8es de finale (6-1).

Stade

Le duel entre la France et le Maroc a lieu au stade Al-Bayt d'Al-Khor. Son nom vient des tentes traditionnellement utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe. Le stade peut recevoir jusqu’à 68.895 spectateurs.

Historique

Les Bleus n’ont pas affronté le Maroc depuis 2007. Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (2-2) lors d’un match amical au Stade de France. L’équipe de France ne s’est jamais inclinée contre le Maroc en cinq rencontres depuis 1988. De plus, c’est la première fois que les Tricolores et les Lions de l’Atlas s’affrontent dans le cadre d’un Mondial.

Maroc

Les joueurs de Walid Regragui sont en train de marquer l’histoire de leur sélection et du football africain. Le Maroc n’a pas perdu un seul de ses matchs en phase de groupes (0-0 contre la Croatie, 2-0 contre la Belgique et 2-1 contre le Canada). Les Lions de l’Atlas ont ensuite continué d’impressionner puisqu’ils ont éliminé l’Espagne en huitième de finale (0-0 puis 3-0 aux tirs au but) et le Portugal en quart de finale (1-0). Le Maroc a faim et veut continuer de marquer l’histoire. Ça ne sera pas un match facile pour les Bleus.

Programmation TV

La demi-finale entre la France et le Maroc sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal).

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI