Coupe du monde 2022 : le très beau message de Kylian Mbappé à Achraf Hakimi

Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont affrontés en demi-finale de la Coupe du monde ce mercredi 14 décembre. Victorieux, le Français a adressé un message réconfortant à son ami marocain.

Leur belle amitié est connue de tout le monde. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, d’habitude coéquipiers au PSG, étaient cette fois-ci adversaires pendant la Coupe du monde. Et après la victoire de la France (2-0), l’attaquant français a eu une pensée pour le défenseur marocain.

«Ne soit pas triste mon frère, tout le monde est fier de ce que vous avez fait, vous avez marqué l’histoire», a écrit Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux à l’intention d’Achraf Hakimi.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

