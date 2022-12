Coupe du monde 2022 : un virus contagieux au sein de l’équipe de France avant la finale ?

A quelques jours de la finale de la Coupe du monde, contre l’Argentine, l’équipe de France est touchée par un virus contagieux, qui a contraint Adrien Rabiot et Dayot Upamecano à déclarer forfait pour la demi-finale, mercredi soir, contre le Maroc (2-0).

Faut-il s’inquiéter pour l’équipe de France ? A quelques de jours de la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche contre l’Argentine, les Bleus sont touchés par un virus contagieux. Il a ciblé Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avant la demi-finale remportée, mercredi soir, contre le Maroc (2-0). Le milieu de terrain de la Juventus n’était d’ailleurs même pas inscrit sur la feuille de match et a suivi la rencontre depuis l’hôtel des Tricolores, alors que Dayot Upamecano n’est pas entré en jeu.

Et ce virus continuerait de circuler au sein de l’équipe de France puisque Kingsley Coman n’était pas au mieux non plus, ce qui a poussé Didier Deschamps à faire entrer Randal Kolo Muani à la place d’Ousmane Dembélé plutôt que le joueur du Bayern Munich face aux Lions de l'Atlas. Avec réussite, car seulement quelques secondes après son apparition sur la pelouse, l’attaquant de Francfort a inscrit le 2e but des champions du monde en titre.

Mais le staff tricolore se veut rassurant sur l’état de santé de ses troupes avant d’affronter Lionel Messi et les Argentins. Il a évoqué un simple coup de froid et Didier Deschamps a assuré qu’ils devraient être remis sur pied et qu’ils seraient «disponibles dimanche pour la finale». En espérant que ce mystérieux virus ne fasse pas d’autres victimes d’ici là…

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI