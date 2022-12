Coupe du monde 2022 : «C’était le rêve le plus ambitieux de ma carrière», Cristiano Ronaldo réagit à l’élimination du Portugal

Le Portugal a perdu son duel contre le Maroc (1-0), samedi en quart de finale, et est donc éliminé de la Coupe du monde 2022. Cristiano Ronaldo a réagi a cette terrible déception.

Sa réaction était attendue. Cristiano Ronaldo s’est exprimé au sujet de l’élimination du Portugal, en quart de finale de la Coupe du monde, sur ses réseaux sociaux.

«Gagner un Mondial pour le Portugal était le plus grand et le plus ambitieux rêve de ma carrière», a-t-il confié.

Il a ajouté : «Je me suis beaucoup battu pour ce rêve». Cristiano Ronaldo jouait au Qatar sa cinquième Coupe du monde.

«Malheureusement, le rêve s’est terminé hier», a ajouté la star portugaise, pour qui «ça ne sert à rien de réagir à chaud».

Cristiano Ronaldo a aussi profité de ce message pour s’adresser à la presse : «Il y a eu beaucoup de choses de dites et d’écrites, mais mon engagement pour le Portugal n’a jamais changé, pas même le temps d’un instant».

«Maintenant, il faut espérer que le temps soit de bon conseil et qu’il permette à chacun de tirer ses propres conclusions», a-t-il conclu.

