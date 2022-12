Disparition de Pelé : Platini, Mandela, Warhol... Ce qu'ils ont dit de lui

Après l'annonce de la disparition du «roi» Pelé, survenue jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans, d'innombrables hommages lui ont été rendus. Considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, il était déjà célébré de son vivant par de nombreuses stars du ballon rond, mais aussi par des icônes issues du monde du sport, de la culture ou de la politique.

MICHEL PLATINI

© Michel BARRAULT / ONZE / ICON SPORT

Il y a Pelé, l'homme, et Pelé, le footballeur. Jouer comme Pelé, c'est jouer comme Dieu.

Triple Ballon d'Or en 1983, 1984 et 1985, la légende du football français appréciait le génie de cet exceptionnel footballeur brésilien. A l'occasion de son jubilé, Michel Platini alias «Platoche» affronta Pelé mais aussi Maradona, les deux monstres sacrés du ballon rond, au cours d'un match joué sur la pelouse du stade Marcel-Picot, le 23 mai 1988, à Nancy.

JOHAN CRUYFF

© Collection BANCET / ICON SPORT

Pelé est le seul footballeur à avoir défié les lois de la logique.

A travers cette citation, le célèbre footballeur néerlandais reconnaissait le génie de Pelé. Détenteur de trois Ballons d'Or en 1971, 1973 et 1974, Johan Cruyff a fait la gloire de l'Ajax d'Amsterdam et du FC Barcelone d'abord en tant que joueur puis par la suite en qualité d'entraineur. Les deux géants du football se sont affrontés pour la première fois, en septembre 1974, à Barcelone, au cours d'une rencontre amicale opposant leurs clubs respectifs, le Barça pour Johan Cruyff et le Santos FC pour Pelé. A la mort du Néerlandais en 2016, Pelé a salué sa mémoire en rappelant le rôle révolutionnaire qu'avait joué Johan Cruyff dans l'évolution du football européen.

NELSON MANDELA

© PA IMAGES / ICON SPORT

Le regarder jouer, c'était le plaisir d'un enfant combiné à l'extraordinaire grâce d'un homme accompli.

Le célèbre numéro 10 brésilien et l'ancien militant politique de l'ANC devenu président sud-africain de 1994 à 1999, s'étaient rencontrés à Cape Town, en Afrique du Sud, en 2007. Pelé considérait Nelson Mandela comme son ami et son «héros».

PEPE

Il n'avait pas même 18 ans. Quand on pense à tout ce qu'il a accompli dans cette finale de Coupe du monde... 99% des supporters suédois étaient derrière lui. Pelé était un extraterrestre.

Interviewé par la FIFA en 2020, José Macia dit Pepe, footballeur brésilien et ancien partenaire de Pelé, s'est souvenu avec émotion de cette finale d'anthologie qui opposa le Brésil à la Suède, lors du Mondial 1958, à Stockholm. Pour sa première participation à une Coupe du monde, le jeune Pelé alors âgé de seulement 17 ans, brilla au sein de l'équipe brésilienne en marquant 6 buts en seulement 3 rencontres au cours de cette compétition. Lors de la finale, il est parvenu à marquer par deux fois et les Brésiliens l'ont emporté facilement 5-2 face aux Suédois. Le Brésil décrochait enfin son premier trophée dans une Coupe du monde et Pelé devenait le plus jeune vainqueur de cette compétition.

MOHAMED ALI

© PICTURE ALLIANCE / ICON SPORT

Désormais, nous sommes deux à être les plus grands.

La légende de la boxe Mohamed Ali a prononcé cette phrase au moment où il donnait l'accolade à la star du football brésilien, à l'occasion du tour d'honneur effectué à l'issue du match de gala organisé en l'honneur du «roi» Pelé, au Giants Stadium de New York, le 1er octobre 1977. Cette rencontre opposait Cosmos, club new-yorkais dans lequel évoluait le numéro 10 Brésilien depuis 1975, au Santos FC, club de Sao Paulo où le jeune Pelé fit ses armes entre 1956 et 1974. Ce jour-là, Pelé a mis un point final à sa carrière de footballeur. Son dernier match professionnel s'était déroulé quelques mois auparavant, le 28 août 1977, et s'était soldé par une victoire 2-1 du Cosmos sur les Seattle Sounders.

KYLIAN MBAPPÉ

© HUBLOT / ICON SPORT

Pour moi, c'était la légende absolue (...) C'était déjà bien de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom.

Organisée par un sponsor commun, cette rencontre au sommet entre Kylian Mbappé et Pelé a eu lieu le 2 avril 2019, à Paris. A cette occasion, le jeune joueur français a dit toute l'admiration et la fierté qu'il ressentait envers son illustre aîné. Quant à Pelé, il n'a pas tari d'éloges à l'égard du Français, considéré comme son potentiel héritier en termes de record de précocité. Kylian Mbappé et Pelé partagent un point commun, celui d'être les seuls à avoir remporté un Mondial à moins de 20 ans (17 ans pour le Brésilien en 1958 et 19 ans pour le Français en 2018). Depuis cette rencontre, une forte relation s'est nouée entre ces deux icônes du football.

tostao

Maradona était un génie mais, physiquement, il n'était pas au niveau de Pelé. Il n'a jamais autant marqué que lui. Messi est un génie mais il ne possède pas le jeu de tête de Pelé, il n'est pas aussi adroit des deux pieds (...). Cristiano Ronaldo est un joueur exceptionnel mais il n'a pas le talent de Pelé et il ne possède pas son sens inné de la passe. En associant les qualités de Ronaldo et de Messi, on obtient un joueur qui pourrait soutenir la comparaison avec Pelé.

Interrogé par la FIFA à propos de son ancien équipier, le Brésilien Tostao a fait cette déclaration dithyrambique. Cet attaquant hors norme et chef d'orchestre de la Seleçao du Mondial 1970 où elle fut couronnée pour la troisième fois de son histoire, n'a jamais tari d'éloges envers Pelé, son partenaire d'attaque.

ANDY WARHOL

Pelé est l'une des rares personnes à démentir ma théorie : ses 15 minutes de gloire dureront 15 siècles.

Pape du Pop Art, Andy Warhol a fait la rencontre de la vedette brésilienne du ballon rond, en juillet 1977, à New York. Pour répondre à une commande d'un collectionneur, l'artiste américain fit poser Pelé avec un ballon de la marque Spalding, pour sa série «Athletes» consacrée aux dix sportifs les plus célèbres. Ce portrait de Pelé s'ajouta à ceux du boxeur Mohamed Ali, du basketteur Kareem Abdul-Jabbar, de la patineuse Dorothy Hamill ou bien encore du footballeur O.J Simpson.

ERIC CANTONA

© PA IMAGES / ICON SPORT

Pour moi, un artiste est avant tout quelqu'un capable d'éclairer une pièce plongée dans le noir. Je n'ai jamais vu de différence entre la passe de Pelé pour Carlos Alberto en finale de la Coupe du monde 1970 et les poèmes de jeunesse de Rimbaud. Chacune de ces manifestations humaines exprime une beauté qui nous touche profondément et nous fait mesurer ce qu'est l'éternité.

Eric Cantona alias « The King» et le «roi» Pelé avaient été réunis en août 2011 à Londres, pour la présentation du livre officiel consacré à la légende du club des New York Cosmos, créé en 1971 par les frères Ertegun. Quelques mois auparavant, l'ancienne idole de Manchester avait été nommé directeur sportif du club new-yorkais tandis que Pelé, ancien joueur des Cosmos, avait été désigné comme président honoraire.

PIER PAOLO PASOLINI

© OZKOK / SIPA

Le jour où un ballon a atterri entre les pieds de Pelé, le football est devenu un poème.

L'écrivain, journaliste et poète italien était un passionné de football et aussi un excellent joueur amateur. Au cours d'un voyage au Brésil en 1970, il a pu observer sur place la culture du football brésilien. Les qualités du jeu des Brésiliens et en particulier de Pelé ne pouvaient pas échapper à son expertise du ballon rond. Le 3 janvier 1971, Pier Paolo Pasolini a rédigé et publié dans le quotidien italien «Il Giorno», un article sur le langage poétique de son sport favori, qui s'intitule «Le football est un langage avec ses poètes et ses prosateurs».

ronald reagan

Je m'appelle Ronald Reagan et je suis président des Etats-Unis. Vous, en revanche, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Tout le monde sait qui est Pelé.

Le président américain a tenu ces propos à Pelé, devant un jeune public constitué de deux équipes de football locales réunies à l'occasion de la venue de la star brésilienne, dans un des jardins de la Maison Blanche, à Washington, le 14 octobre 1982.

TARCISIO BURGNICH

© Collection BANCET / ICON SPORT

Avant le match, je me rassurais en me disant que c'était un homme comme tous les autres, fait de chair et sang. Mais j'avais tout faux.

Cette citation est celle du défenseur italien chargé du marquage de Pelé, lors de la finale de la Coupe du Monde 1970, à Mexico. Au cours de ce match, les Italiens à l'instar de Tarcisio Burgnich se sont vite retrouvés débordés et déboussolés par une équipe du Brésil conquérante et créative. De la tête, Pelé ouvrit le score dès la 18e minute mais suite à une maladresse de la défense brésilienne, Roberto Boninsegna égalisa pour l'Italie à la 37e minute. En seconde période, la Seleçao emmenée par leur capitaine Carlos Alberto disposèrent finalement de leur adversaire sur le score sans appel de 4-1. Le Brésil décrochait son troisième titre de champion du monde.