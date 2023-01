Argentine : une pétition lancée pour qu’un champion du monde quitte sa petite amie

Deux semaines après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, une pétition a été lancée pour que l’attaquant Julian Alvarez quitte sa petite amie. Et elle a déjà recueilli plus de 20.000 signatures.

Depuis la fin de la Coupe du monde et le sacre de l’Argentine, plusieurs pétitions ont vu le jour. Et l’une d’elles est pour le moins originale. Une pétition a en effet été lancée, il y a quelques jours, par des supporters argentins pour que Julian Alvarez quitte sa petite amie Emilia Ferrero. Les fans de l’Albiceleste n’auraient pas apprécié que cette dernière refuse que l’attaquant de Manchester City signe des autographes à de jeunes supporters, acceptant qu’il fasse uniquement une photo de groupe, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Repudiable la actitud de LA NOVIA DE julian alvarez.





¿tanto te puede molestar un nenito de 8 años pidiéndole un autógrafo? pic.twitter.com/Jjy9usxiUA — #ElMasGrandeLejos (@MasGrandeRP) December 25, 2022

Alors que la pétition a récolté plus de 20.000 signatures, les faits auraient lieu peu avant Noël lorsque Julian Alvarez était en Argentine pour célébrer la victoire de l’Albiceleste à la Coupe du monde et profiter de quelques jours de vacances. Il a depuis fait son retour dans le nord de l’Angleterre et renoué avec la compétition, ce week-end, en entrant dans les dernières minutes lors du match nul de Manchester City à domicile contre Everton (1-1).

De son côté, la jeune femme, qui a été vivement critiquée pour son comportement, s’est expliquée sur son compte Instagram, où elle compte plus de 400.000 followers. «Il était 2 heures du matin, des garçons et filles sont arrivés. Avant de partir, Julian est sorti saluer les enfants et a décidé de prendre une photo de groupe, pour que tout le monde puisse avoir un beau souvenir. J'ai seulement essayé d’organiser (les choses). Je m'excuse si la façon dont j'ai réagi n'était pas la meilleure», a-t-elle notamment indiqué.

Après cet épisode, des rumeurs ont annoncé la séparation du couple. Mais Julian Alvarez et sa petite amie seraient en réalité toujours ensemble à ce jour.