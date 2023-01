Tennis : l’ancienne joueuse Martina Navratilova souffre d’un double cancer

L’ancienne joueuse de tennis Martina Navratilova, âgée de 66 ans, a annoncé dans un communiqué, ce lundi, souffrir d’un double cancer à la gorge et au sein.

Martina Navratilova va encore devoir lutter contre la maladie. Après avoir déjà vaincu un cancer du sein en 2010, l’ancienne joueuse de tennis, aujourd’hui âgée de 66 ans, souffre d’un double cancer à la gorge et du sein. Une terrible nouvelle pour l’ancienne numéro 1 mondiale aux 18 titres en simple en Grand Chelem.

L’Américaine, née en Tchécoslovaquie, avait effectué des tests en novembre dernier, en marge des finales du tournoi WTA de Fort Worth (Etats-Unis), après avoir découvert une boule au niveau de la gorge. C’est à ce moment que «les médecins ont découvert un cancer de la gorge de stade 1, puis un cancer du sein de stade 1», a-t-elle indiqué dans un communiqué cité par la WTA.

«Ce double coup dur est sérieux mais encore réversible et j’espère une issue favorable. Cela risque de ne pas sentir bon pendant un certain temps, mais je vais me battre avec tout ce que j’ai», a-t-elle ajouté.

Si ces deux cancers sont à un «stade précoce» et les résultats «excellents», elle ne sera pas en mesure de couvrir l’Open d'Australie (16-29 janvier) pour Tennis Channel depuis leur studio, mais elle espère pouvoir participer de temps en temps par Zoom. En attendant, elle devrait commencer les traitements la semaine prochaine à New York.