«L’orgueil et la fierté sont aussi forts que la douleur» : les touchantes confessions du fils de Pelé

En marge des obsèques de Pelé, décédé le 29 décembre à l'âge de 82 ans, son fils Edinho lui a rendu un vibrant hommage dans un entretien exclusif pour Canal+.

Le «Roi» Pelé, décédé le 29 décembre dernier, était le père de sept enfants. Dont Edinho. Agé de 52 ans, ce dernier a partagé sa peine tout en rendant hommage à celui qui est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps en marge de ses obsèques au Brésil.

«Bien sûr, on n’a pas encore assimilé tout ce que cela représente, le moment, et comment son héritage va se transformer. Mon père est allé se reposer, mais Pelé est éternel», a déclaré le fils du «Roi» dans un entretien exclusif pour Canal+.

Entretien exclusif avec le fils de #Pelé pic.twitter.com/USptIcdzS6 — INFOSPORT+ (@infosportplus) January 3, 2023

«C’est compliqué pour nous, la famille. Mais l’orgueil et la fierté sont aussi forts que la douleur. Bien sûr, j’ai déjà beaucoup pleuré et je vais continuer de pleurer, mais aujourd’hui je me sens comme un représentant. J’ai une responsabilité d’être ici, de recevoir tout cet amour, toute cette tendresse en son nom, pour toute ma famille. C’est difficile à décrire avec des mots, mais c’est une grande fierté et un motif de gratitude énorme, c’est le plus grand sentiment», a-t-il ajouté.

Après une veille funèbre de 24h organisée sur la pelouse du stade du Santos FC, où plus de 230.000 personnes sont venus se recueillir, la dépouille de Pelé a été transportée jusqu’à un camion de pompiers, qui a traversé Santos, en passant devant la maison de sa mère toujours en vie à l’âge de 100 ans, jusqu’au Memorial Necropole Eucumênica, lieu de ses funérailles. Et c’est dans ce cimetière vertical que le «Roi» reposera à tout jamais.