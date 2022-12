Disparition de Pelé : pourquoi le Brésilien n’a-t-il jamais remporté le Ballon d’Or ?

Le footballeur brésilien Pelé, décédé ce jeudi 29 décembre, n’a jamais reçu le Ballon d’Or tout au long de son immense carrière. Et ce, en raison du règlement du plus prestigieux des trophées individuels.

Une étoile qui manquera au ballon rond. Décédé ce jeudi 29 décembre à l’âge de 82 ans, Edson Arantes Do Nacimento, dit Pelé, a changé le monde du football de par le nombre de buts inscrits estimé à plus de 1.000 et son immense carrière au sein de la sélection brésilienne : il est le seul à avoir remporté, à trois reprises (1958, 1962 et 1970), la Coupe du monde.

Toutefois, un seul trophée n’a jamais fait son apparition dans l’armoire du «Roi» : le ballon d’Or. Et pour cause, un règlement de la Fifa datant d’avant 1995.

En effet, à cette époque, le plus prestigieux des trophées individuels n’était réservé qu’aux joueurs européens.

Depuis, le monde d’attribution a évolué s’ouvrant à tous les joueurs évoluant dans un club européen puis, en 2007, à toutes les nationalités. Mais en 2013, la Fifa a voulu récompenser l'immence carrière du footballeur en lui attribuant un Ballon d’Or «d’honneur».

«Pour des raisons de règlement, le roi Pelé ne figure pas au palmarès du Ballon d'Or. Une anomalie corrigée en 2013», avait alors expliqué France Football, qui a décerné ce prix de concert avec la Fifa.

Pour rappel, le premier joueur non-européen à avoir été couronné du Ballon d’Or est le Libérien Georges Weah en 1995.