NBA : Donovan Mitchell explose les compteurs et entre dans l'histoire avec ses 71 points inscrits face aux Bulls

Alors que les performances historiques s’enchaînent depuis plusieurs jours en NBA, Donovan Mitchell a réussi à éclipser tout le monde en inscrivant 71 points, dans un match remporté en prolongation par les Cavaliers de Cleveland face aux Bulls de Chicago. Soit le plus grand total de points inscrits depuis les 81 unités de Kobe Bryant en 2006.

Une performance irréelle. Avec 71 points inscrits dans la victoire des Cavaliers de Cleveland face aux Bulls de Chicago (145-134), cette nuit, Donovan Mitchell a réalisé une performance légendaire à plus d’un titre. Pour commencer, il s’agit du plus grand nombre de points inscrits dans une rencontre depuis les 81 points de Kobe Bryant face aux Raptors de Toronto, le 22 janvier 2006.

Mieux encore, il a ajouté 11 passes décisives à sa production offensive, ce qui signifie qu’il a généré pas moins de 99 points pour son équipe. Selon le site OPTAStats, seul le match à 100 points de Wilt Chamberlain, au cours duquel il avait ajouté 2 passes décisives pour un total de 104 points générés, se trouve devant lui.

71 POINTS



8 REBONDS



11 PASSES



22/34 AU SHOT



7/15 3PM



18/23 FTM





Non, nous ne sommes pas dans un jeu-vidéo.





pic.twitter.com/I4E5PHAQW6 — NBA France (@NBAFRANCE) January 3, 2023

«Être présent dans le livre des records avec Wilt force l’humilité», a réagi le joueur transféré durant l’intersaison estivale du Jazz d’Utah à Cleveland. «J’ai toujours cru que je pouvais être un des meilleurs joueurs de la ligue. Je reste sans voix et je me sens béni d’être cité parmi les meilleurs», a ajouté celui qui vient de réaliser, au passage, la meilleure performance offensive de l'histoire des Cavaliers, dont le précédent record était détenu par LeBron James et Kyrie Irving, tous deux auteurs de 57 points sous le maillot du club (en 2017 et 2015 respectivement, ndlr).

Pour les fans NBA, cette performance incroyable de Donovan Mitchell vient s’ajouter à une liste d’exploits statistiques qui ne cesse de s’allonger depuis deux semaines, avec récemment le premier match de l’histoire avec un triple-double à 60 points et 20 rebonds enregistré par Luka Doncic, ou encore Giannis Antetokounmpo, qui est devenu le premier joueur depuis Wilt Chamberlain (encore lui) à enchaîner deux matchs consécutifs avec plus de 40 points et 20 rebonds.

Donc attendez si je suis bien, sur ces 2 dernières semaines…





Luka en 60-20-10





Giannis 2 fois de suite en 40-20-5





Donovan en 71-8-11





LeBron 2 fois de suite en 40-10 à 38 ans





Jokic en 40-27-10





MAIS QU’EST-CE QUI SE PASSE EN NBA EN CE MOMENT ?! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Une période absolument fascinante pour tous les amoureux de la balle orange.