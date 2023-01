NFL : un joueur des Buffalo Bills dans un état critique après un malaise cardiaque en plein match

Damar Hamlin, joueur des Buffalo Bills, a été hospitalisé dans un «état critique» après s'être effondré en plein match de la NFL lundi.

Damar Hamlin au plus mal. Le défenseur de 24 ans, qui effectue sa deuxième saison dans la NFL, la prestigieuse ligue de football américain, a été reçu lundi 2 janvier dans un hôpital de Cincinnati après avoir reçu un coup violent en effectuant un plaquage.

Dans le premier quart-temps, Damar Hamlin a pris un coup violent lors d’un plaquage. Il s’est relevé puis s'est effondré au sol. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de trente minutes dont un massage cardiaque.

Lors de son transfert à l'hôpital, le jeune homme était sous oxygène et sa famille, qui regardait le match, l'a rejoint dans l'ambulance, a rapporté la chaîne sportive américaine ESPN.

Les joueurs des deux équipes se sont aussitôt rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes. Les joueurs de Buffalo, dont le quarterback Josh Allen, ont tout particulièrement paru choqués à la vue de leur coéquipier inerte.

La foule du stade de Cincinnati est restée silencieuse et la couverture télévisée s'est éloignée de la scène.

Le match a d’abord été annoncé «temporairement suspendu» après une discussion entre les entraîneurs des deux équipes et les arbitres, avant d’être reporté. Les joueurs ont reçu l'ordre de rentrer au vestiaire.

Selon les images de télévision, Hamlin a été heurté dans la partie supérieure de sa poitrine.

De très nombreux messages ont été publiés sur les réseaux sociaux appelant à prier pour le joueur de Buffalo, comme celui de le quarterback vedette des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes: «Je prie fort... S'il te plaît, remets-toi mec.»

Praying hard.. please be okay man.

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 3, 2023