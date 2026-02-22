Football américain : un joueur de NFL retrouvé mort par balle dans son garage

Rondale Moore, qui évoluait sous les couleurs des Minnesota Vikings en NFL, a été retrouvé mort par balle dans son garage. La piste du suicide serait privilégiée.

Une mort aussi tragique que mystérieuse. Rondale Moore est décédé brutalement, samedi, à l’âge de 25 ans. Le corps sans vie du joueur des Minnesota Vikings en NFL a été retrouvé à l’intérieur de son garage par la police de New Albany dans l’Indiana. Et alors qu’une enquête a été ouverte et qu’une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes de son décès, la piste du suicide avec un tir d’arme à feu qu’il se serait lui-même infligé, est, pour l’heure, privilégiée.

Une grave blessure au genou

Le receveur, qui avait été sélectionné au 2e tour de la draft NFL 2021 par les Cardinals de l’Arizona, s’était engagé avec les Vikings en 2025 mais il n’avait pas pu jouer en raison d’une grave blessure au genou lors du premier match de pré-saison, lui qui avait déjà été touché au genou droit avec les Atlanta Falcons manquant toute la saison en 2024.

«Je suis profondément bouleversé par la nouvelle du décès de Rondale. Bien qu’il n’ait fait partie des Vikings que peu de temps, nous avons appris à bien le connaître et à l’apprécier énormément. C’était un jeune homme humble, discret et respectueux, fier de ses racines de l’Indiana». a confié son entraîneur Kevin O’Connell dans des propos rapportés par Fox 9.

Et d’ajouter : «En tant que joueur, il était discipliné, dévoué et résilient malgré les nombreuses blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains tout au long de sa carrière. Nous avons tous le cœur brisé à l’idée qu’il ne puisse pas poursuivre son rêve de jouer en NFL et que nous n’ayons pas la chance de le voir briller».