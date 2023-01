PSG : Lionel Messi a fait son retour à l’entraînement (vidéo)

Un peu plus de deux semaines après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a fait son retour, ce mercredi matin, à l’entraînement du PSG. Comme attendu.

Retour aux choses sérieuses pour Lionel Messi. Après avoir profité d’un peu plus de deux semaines de vacances, pour célébrer notamment le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde, le septuple Ballon d’or a retrouvé, ce mercredi, le centre d’entraînement du PSG.

A son arrivée, il n’a évidemment pas manqué de saluer ses coéquipiers, à commencer par son grand ami Neymar, ou encore Carlos Soler et Nuno Mendes. Il a également eu droit à une haie d'honneur sur le terrain, avant de se revoir remettre une récompense des mains de Luis Campos. Il n’a en revanche pas croisé Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui profitent à leur tour de quelques jours de vacances.

Ce retour de Lionel Messi, qui est rentré mardi à Paris avec l’ensemble de sa famille, avait été planifié à l’avance avec le club parisien. Mais s’il a fait son retour, il faudra sûrement encore attendre avant de le revoir sur le terrain, car il devrait être un peu juste pour participer au 32e de finale de la Coupe du France, vendredi, à Châteauroux. Il pourrait néanmoins renouer avec la compétition dans une semaine à l’occasion de la réception d’Angers au Parc des Princes, en championnat. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé après la victoire de l’Argentine contre l’équipe de France, et surtout les provocations de certains de ses coéquipiers envers, notamment, Kylian Mbappé.

Une prolongation en bonne voie

Mais Christophe Gatlier ne craint pas d’éventuels sifflets. «Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera bien accueilli au Parc des Princes, avait confié l’entraîneur parisien après la défaite à Lens (3-1). Il a gagné le plus beau des trophées en étant très bon dans cette Coupe du monde. Il faut surtout, maintenant qu’il a atteint cet objectif incroyable, retenir ce qu’il a fait depuis le début de la saison avec l’équipe.»

Après une première saison difficile, Lionel Messi a renoué avec son meilleur niveau, avec 12 buts et 14 passes décisives sous le maillot du PSG cette saison, toutes compétitions confondues. Et ses performances ont convaincu les dirigeants de lui offrir une prolongation de contrat, qui serait sur le point d’aboutir. Si rien n’est encore signé, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre les deux parties, et une annonce pourrait être faite avant la fin du mois de janvier.