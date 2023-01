PSG : quand Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, au repos après la défaite à Lens, vont-ils rejouer ?

Revenus dans la foulée de la fin de la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont pouvoir profiter de quelques jours de repos avant de reprendre la compétition avec le PSG.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont pouvoir souffler un peu. En concertation avec le PSG, les deux coéquipiers avaient repris l’entraînement et la compétition quelques jours seulement après la fin de la Coupe du monde au Qatar. Ils ont ainsi participé à la victoire contre Strasbourg (2-1) et à la défaite concédée, dimanche soir, à Lens (3-1). Et au lendemain de ce revers dans le Nord, les internationaux français et marocain vont bénéficier de quelques jours de repos pour recharger un peu les batteries. Comme cela avait été convenu avec leur club au moment de leur retour anticipé.

«Kylian et Achraf vont avoir quelques jours de repos. C’était le plan, de participer à ces deux matchs et de récupérer», a indiqué leur entraîneur Christophe Galtier, qui souhaitait leur permettre de se remettre à 100% avant la deuxième partie de la saison qui attend le champion de France et notamment le 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février, 8 mars).

L’attaquant et le défenseur ne feront donc pas le déplacement, ce vendredi, à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. Si aucune date de reprise n'a été précisée, ils pourraient faire leur retour sur les terrains lors de la réception d’Angers en championnat le mercredi 11 janvier ou à l’occasion du déplacement à Rennes, le dimanche 15 janvier, en clôture de la 19e journée de Ligue 1.