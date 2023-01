UFC : un ancien combattant accusé du meurtre de sa compagne

Ancien combattant de MMA et de l’UFC, l'américain Phil Baroni est accusé d’avoir tué sa compagne, retrouvée morte dimanche.

La petite-amie de Phil Baroni, ancien combattant de l’UFC, a été retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel de San Pancho au Mexique, dimanche.

Selon la presse locale, l’Américain, âgé de 46 ans, aurait lui-même prévenu la police en patrouille autour de l’établissement en indiquant que sa petite amie, Paola, était inconsciente au sol.

Une fois sur les lieux, les policiers ont trouvé la femme allongée nue sur le lit, recouverte d’un drap et portant de multiples traces de coups sur le visage et de nombreuses parties du corps.

Arrêté et placé en détention

Selon le premier rapport d’enquête, Baroni, arrêté pour homicide et placé en détention, était en état d’ébriété et sous emprise de drogues.

Baroni aurait ainsi indiqué aux enquêteurs être devenu jaloux après les aveux de tromperie de sa petite amie. D’après son récit, il l’aurait jetée dans la douche où elle se serait cogné la tête une première fois, avant de glisser et de chuter de nouveau.

L’ancien combattant de l’UFC, du Pride ou encore du One et du Bellator indique avoir ensuite porté sa compagne consciente dans le lit, avant de quitter la chambre pour lui chercher des cigares et des bières. A son retour, il aurait alors constaté qu’elle était inanimée.

