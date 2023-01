Football : voici le classement des joueurs les plus chers du monde

L’Anglais Jude Bellingham serait actuellement le joueur le plus cher du monde avec une valeur de 208,2 millions d’euros, selon le classement de l’observatoire du football CIES. Il devance Phil Foden et Kylian Mbappé.

L’actuel joueur le plus cher du monde ne serait ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland. Il s’agirait de l’Anglais Jude Bellingham. Très en vue avec l’équipe d’Angleterre pendant la Coupe du monde au Qatar, malgré l’élimination en quarts de finale contre l’équipe de France, le milieu de terrain du Borussia Dortmund (19 ans), sous contrat jusqu’en 2025 et convoité par les plus grands clubs d’Europe, a une valeur marchande estimée à 208,2 millions d’euros, selon l’observatoire du football CIES.

Et le Français ainsi que le Norvégien ne figurent pas non plus à la 2e place de ce classement, qui est occupée par Phil Foden. Le prix de l’attaquant de Manchester City est estimé à 200,5 millions d’euros. Kylian Mbappé occupe en revanche la 3e place (190,7 millions d’euros) juste devant le Brésilien Vinicius Junior (190,5 millions d’euros).

Erling Haaland, auteur d’un début de saison tonitruant avec Manchester City, arrive en 5e position (174,9 millions d’euros). Mais sa valeur «est destinée à augmenter au cours des prochains mois pour s’approcher ou même dépasser celle des joueurs classés devant lui, y compris celle de son coéquipier à Manchester City Phil Foden, actuellement deuxième», a indiqué l’observatoire du football. Surtout s’il continue d’enchaîner les buts comme il le fait depuis son arrivée dans le nord de l’Angleterre, lui qui a déjà inscrit 27 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues.

Le top 10 des joueurs les plus chers

1. Jude Bellingham (Angleterre, Borussia Dortmund) : 208,2 millions d’euros

2. Phil Foden (Angleterre, Manchester City) : 200,5 millions d’euros

3. Kylian Mbappé (France, PSG) : 190,7 millions d’euros

4. Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid) : 190,5 millions d’euros

5. Erling Haaland (Norvège, Manchester City) : 174,9 millions d’euros

6. Pedri (Espagne, Barcelone) : 170,2 millions d’euros

7. Gavi (Espagne, Barcelone) : 147,6 millions d’euros

8. Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich) : 145,1 millions d’euros

9. Josko Gvardiol (Croatie, RB Leipzig) : 125,8 millions d’euros

10. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid) : 123,5 millions d’euros