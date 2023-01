Coupe de France 2023 : le tirage complet des 16es de finale avec un choc entre Marseille et Rennes

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, effectué ce dimanche, a réservé trois affiches entre clubs de Ligue 1, dont un choc entre Marseille et Rennes. Voici le tirage au sort complet.

Un très beau programme. Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France de football a réservé trois affiches entre clubs de Ligue 1 avec des confrontations entre Brest et Lens ainsi que Toulouse et Ajaccio, mais surtout un choc entre Marseille et Rennes au stade Vélodrome.

Tombeur de Châteauroux sans ses stars (1-3), le PSG devra patienter avec de connaître son adversaire, qui sera Reims Saint-Anne (N3) ou Wasquehal (N2) ou Pays de Cassel (R1), alors que Nantes, tenant du titre, sera opposé à Thaon. Les matchs auront lieu le samedi 21 et dimanche 22 janvier.

Le tirage complet

Plabennec (N3)-Grenoble (L2)

Chamalières (N2)-Paris FC (L2)

Niort (L2)-Auxerre (L1)

Lille (L1) ou Troyes (L1)-Pau (L2)

Chambéry (N3)-Lyon (L1)

Strasbourg Koenighshoffen (R1)-Angers (L1)

Thaon (N3)-Nantes (L1)

Bastia (L2)-Lorient (L1)

Le Puy (Nat)-Vierzon (N2)

Reims Saint-Anne (N3) ou Wasquehal (N2) ou Pays de Cassel (R1)-PSG (L1)

Brest (L1)-Lens (L1)

Les Herbiers (N2)-Reims (L1)

Belfort (N2)-Annecy (L2)

Marseille (L1)-Rennes (L1)

Toulouse (L1)-Ajaccio (L1)

Pays de Grasse (N2)-Rodez (L2)