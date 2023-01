Ski : Mikaela Shiffrin égale le record de 82 victoires en Coupe du monde

Victorieuse, ce dimanche 8 janvier, du slalom géant de Kranjska Gora, l’Américaine Mikaela Shiffrin a égalé le record de 82 victoires en Coupe du monde de ski de sa compatriote Lindsey Vonn.

Phénoménale Mikaela Shiffrin ! Victorieuse, ce dimanche, du slalom géant de Kranjska Gora (Slovénie), l’Américaine a décroché la 82e victoire de sa carrière en Coupe du monde, égalant le record de Lindsey Vonn. Seulement 6e, la veille, du premier géant sur la même piste, elle n’a pas laissé passer une seconde occasion de rejoindre sa compatriote au sommet de la légende du ski. Même si elle était quelque peu nerveuse.

«J’étais un peu nerveuse à cause du record. Je voulais surtout bien skier et je l’ai fait. Je n'arrive pas à y croire», a réagi à l’arrivée la skieuse de 27 ans, qui a fait l’étalage de son talent en devançant l’Italienne Federica Brignone et la Suissesse Lara Gut-Behrami. Et ce n’est peut-être qu’une question de jours avant qu’elle ne détienne seule ce record.

Mikaela Shiffrin, qui compte 8 victoires cet hiver, a désormais rendez-vous, mercredi, sur le slalom nocturne de Flachau (Autriche), où elle tentera de s’offrir le 83e succès pour marquer encore un peu plus son sport de son empreinte. Avant de s’attaquer au record absolu, hommes et femmes confondus, de 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark (46 en géant, 40 en slalom). Qui ne devrait plus tenir très longtemps.