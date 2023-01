Ligue 1 : un record d’entraîneurs limogés depuis le début de la saison

De Nice à Strasbourg, en passant par Lyon et Montpellier, neuf clubs de Ligue 1 ont déjà changé d’entraîneurs avant même la moitié de la saison. Un record peu flatteur…

Il ne fait pas bon être entraîneur en Ligue 1. Avant même la moitié de la saison, neuf clubs de l’élite ont déjà changé d’entraîneur avec les évictions en début de semaine de Julien Stéphan à Strasbourg et Lucien Favre à Nice. Un triste record à ce stade de la compétition qui laisse penser que le plus grand nombre de coachs remerciés sur une saison complète (11 en 2004-2005) pourrait être battu.

Lyon a été la première équipe à enclencher le mouvement le 9 octobre dernier, après une défaite à Lens (1-0), avec le renvoi de Peter Bosz, qui a été remplacé par Laurent Blanc. Le club rhodanien a été imité dans la foulée par Brest et Auxerre, qui ont démis de leurs fonctions le même jour (11 octobre) Michel Der Zakarian et Jean-Marc Furlan. Eric Roy a été nommé sur le banc breton la semaine dernière, après l’intérim assuré par Bruno Grougi, alors que Christophe Pélissier a succédé à Furlan à la tête de l’AJA.

La valse des entraîneurs s’est poursuivie le 13 octobre avec le renvoi d’Oscar Garcia à Reims, qui a choisi d’introniser son adjoint Will Still. C’est ensuite Olivier Dall’Oglio qui a été renvoyé, le 17 octobre, par Montpellier, où Romain Pitau a pris place sur le banc, avant que Bruno Irles ne soit à son tour poussé vers la sortie, le 8 novembre, à Troyes, qui est désormais dirigé par Patrick Kisnorbo. Gérald Baticle n’a lui non plus pas résisté aux mauvais résultats d’Angers et a été congédié le 23 novembre par le Sco, qui est maintenant sous les ordres d’Abdel Bouhazama.

Julie Stéphan et Lucien Favre ont donc été les derniers coachs limogés en date, après les éliminations respectives de Strasbourg et Nice en Coupe de France. Mais à ce rythme, d’autres pourraient également prendre la porte dans les prochaines semaines.