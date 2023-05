Ligue 1 : que risque Dimitri Payet après sa gifle infligée à Yannick Cahuzac contre Lens ?

Dimitri Payet pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension après sa gifle infligée à Yannick Cahuzac, samedi soir, lors de la défaite de l’OM à Lens en Ligue 1 (2-1).

Dimitri Payet rejouera-t-il cette saison ? Rien n’est moins sûr. L’attaquant olympien pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension pour avoir giflé Yannick Cahuzac, samedi soir, lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). Un geste qui avait échappé à l’arbitre Clément Turpin. En seconde période, alors qu’il était encore sur le banc des remplaçants, l’international français avait profité d’un moment de confusion pour asséner une claque à l’entraîneur adjoint lensois au cours d’une échauffourée.

La gifle n’a été pas été vue par Mr Turpin mais a été captée par le diffuseur de ce choc et Dimitri Payet, qui était entré en jeu (76e) avant de réduire l’écart dans les dernières minutes (88e), risque d’être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue, qui devrait se saisir du dossier. Il pourrait ainsi se voir infliger quatre ou cinq matchs de suspension. Si cette sanction est confirmée, la saison du numéro 10 marseillais serait d’ores et déjà terminée car il ne reste plus que quatre journées à disputer.

Et même s’il n’est plus un titulaire indiscutable, une suspension de Dimitri Payet serait un coup dur pour le club olympien dans le sprint final et la course à la 2e place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Avant les quatre derniers matchs (Angers, Lille, Brest et Ajaccio), l’OM compte deux points de retard sur Lens.