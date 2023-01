Noël Le Graët : le comité exécutif de la FFF va se réunir en urgence ce mercredi

Le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir en urgence, ce mercredi, pour demander des explications à Noël Le Graët sur plusieurs sujets.

L’étau se resserre autour de Noël Le Graët. Deux jours après sa sortie irrespectueuse envers Zinédine Zidane, le président de la Fédération française de football est dans une position de plus en plus inconfortable. Et il va devoir rendre des comptes. Sous la pression exercée par le président délégué Philippe Diallo et le président de l’OL Jean Michel Aulas, le comité exécutif de la FFF a en effet prévu de se réunir en urgence, ce mercredi, pour lui demander des explications aussi bien sur ses déclarations à l’encontre de Zinédine Zidane que sur d’autres points, selon plusieurs sources proches du dossier à l'AFP.

Le Comex souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été consulté et informé au sujet de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026. Une réunion s’était pourtant tenue la veille sans que Noël Le Graët ne fasse part de la nouvelle. Plusieurs membres ont peu goûté de ne pas avoir été avertis. Le Comex aimerait également avoir des éclaircissements concernant les accusations portées par l’agente de joueurs Sonia Souid dans les colonnes de l’Equipe. Un point sur la gouvernance sera également fait au lendemain de l’audit diligenté par le ministère des Sports sur les pratiques managériales au sein de la Fédération.

Mais il est important de rappeler que le Comité exécutif ne peut pas destituer Noël Le Graët. Il peut seulement l’inciter à se retirer en le mettant en minorité et en demandant une Assemblée fédérale extraordinaire. Cette dernière est la seule légitime à pouvoir révoquer le président de la FFF à travers un vote destiné à statuer sur le maintien ou non de l’intégralité du comex. Elle a également la possibilité de s’autosaisir, mais cette demande doit être émise par au moins un quart des représentants.

Si Noël Le Graët venait à démissionner, les 13 autres membres du Comex resteraient en revanche en place et c’est Philippe Diallo qui occuperait la fonction de président. Il assurerait l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale programmée le 10 juin prochain.