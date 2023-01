PSG : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont fait leur retour à l’entraînement (vidéo)

Après avoir profité d’une dizaine de jours de repos, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont fait leur retour, ce jeudi, à l’entraînement du PSG. Ils devraient jouer, dimanche, à Rennes.

Ils étaient attendus. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont fait leur retour, ce jeudi, à l’entraînement du PSG. «Regarde qui voilà», a lancé l’attaquant français à la caméra qui le filmait au moment de son entrée sur la pelouse du centre d’entraînement parisien. «On est de retour», a lâché, de son côté, le défenseur marocain.

Les deux coéquipiers, qui n’avaient pratiquement pas coupé après la Coupe du monde au Qatar, ont pu profiter d’une dizaine de jours de repos, voyageant aux Etats-Unis puis au Maroc. Absents lors des victoires à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France (1-3) et contre Angers en championnat (2-0), ils devraient rejouer, dès dimanche, à Rennes en clôture de la 19e journée de Ligue 1.

C'était le programme mis en place en concertation avec le club de la capitale. Les deux joueurs avaient en effet repris l’entraînement et la compétition dans la foulée de la fin du Mondial. Ils ont ainsi participé à la victoire contre Strasbourg (2-1) et à la défaite concédée à Lens (3-1), avant de bénéficier de ces vacances en vue de la deuxième partie de la saison, et notamment du 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février-8 mars).

Pour le déplacement au Roazhon Park, Paris, qui compte désormais six points d’avance sur Lens en tête du classement, pourra ainsi compter sur un groupe renforcé et surtout sur ses trois stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.