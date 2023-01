Transferts : Lionel Messi en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo ?

Après Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr, Lionel Messi pourrait lui aussi rejoindre l’Arabie Saoudite, où le club d’Al-Hilal serait prêt à lui offrir un contrat pharaonique.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi bientôt réunis en Arabie Saoudite ? Après s’être affrontés à de nombreuses reprises sur les terrains du championnat d’Espagne, les deux multiples Ballon d’or pourraient à nouveau se retrouver face-à-face sur les pelouses saoudiennes. Alors que le Portugais vient de s’engager avec le club d’Al-Nassr jusqu'en 2025, l’Argentin, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, serait la cible du club rival d'Al-Hilal. Et ce dernier serait prêt à toutes les folies pour attirer le natif de Rosario en Arabie Saoudite, désireuse de s’ouvrir au monde à travers le sport dans l’espoir d’organiser la Coupe du monde 2030 (avec l’Egypte et la Grèce).

L’ancien barcelonais pourrait se voir offrir un contrat pharaonique avec un salaire de près de 300 millions d’euros par an (Cristiano Ronaldo perçoit lui 200 millions d'euros par saison), selon les informations de Mundo Deportivo. Et Lionel Messi est déjà lié à l’Arabie Saoudite puisqu’il est ambassadeur du tourisme saoudien depuis le printemps dernier. En mai, il s’était d’ailleurs rendu à Djeddah pour promouvoir le pays du Golfe. Il a également posté plusieurs publications sur ses réseaux sociaux pour vanter les mérites du royaume. Cette relation pourrait faciliter une éventuelle arrivée.

En arabie saoudite avec le Psg le 19 janvier

Le pilote qatari Nasser Al-Attiyah, qui participe actuellement au Qatar et qui est un proche de l’Emir du Qatar (propriétaire du PSG), est d’ailleurs convaincu que Lionel Messi rejoindra l’Arabie Saoudite et Al-Hilal dans un avenir proche. «Je suis sûr que, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Lionel Messi. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal», a-t-il confié, précisant qu'il s'agit d'un «sentiment».

En attendant, Lionel Messi se rendra bien en Arabie Saoudite le 19 janvier mais ce sera pour un match amical avec le PSG, qui demeure de son côté très confiant concernant la prolongation prochaine de son numéro 30, face à une sélection de joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr, dont Cristiano Ronaldo. Les prémices de futures nouvelles confrontations ?