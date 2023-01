Procès de Benjamin Mendy : le footballeur français reconnu non-coupable de six viols, pas de verdict pour le septième

Jugé au Royaume-Uni, le footballeur français Benjamin Mendy a été reconnu non-coupable de six viols ce vendredi 13 janvier.

Les jurés sont parvenus à un accord à l'unanimité. Benjamin Mendy, champion du monde avec l'équipe de France de football en 2018, a été déclaré non-coupable ce vendredi de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire au Royaume-Uni, qui n'a toutefois pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentative de viol.

Agé de 28 ans, le défenseur international français, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, était jugé depuis début août à la cour de Chester. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risquait la prison à vie.

Manchester city «prend note» du verdict

Dans un communiqué publié dans la foulée, le club mancunien a annoncé «prendre acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non-coupable de sept chefs d'accusation»

Club statement — Manchester City (@ManCity) January 13, 2023

«Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment», a-t-il precisé

NOUVEAU PROCÈS EN JUIN

Benjamin Mendy sera rejugé à partir du 26 juin pour viol et tentative de viol, deux accusations pour lesquelles le jury populaire n'a pas réussi à se mettre d'accord après cinq mois d'audience.

Le juge Steven Everett du tribunal de Chester a signifié au natif de Longjumeau (Essonne) qu'une audience préliminaire aurait également lieu dans deux semaines, le 27 janvier prochain.