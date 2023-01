Sport : ces 7 livres à découvrir pour bien commencer 2023

Nouvelle année, nouvelles lectures. Pour bien commencer l’année 2023, voici quelques livres sur le thème du sport à acheter ou offrir.

En ce début d’année, l’occasion est bonne pour se lancer dans de nouvelles lectures et notamment sportives.

Pelé

Qui est Edson Arantes do Nascimento ? Et que restera-t-il de ce gamin chétif devenu l’incarnation du football ? Cet ouvrage raconte pour la première fois le vrai Pelé, qui ne cessera jamais d’être le père de tous les enfants amoureux d’un ballon.

Pelé, Solar éditions, 19,90€

Cols de Légende 2

Après l’énorme succès du premier tome (plus de 15 000 exemplaires vendus), Nicolas Geay est de retour avec vingt cols inédits. Au programme, les ingrédients qui ont fait du premier tome un classique : la description du col et son histoire sur le Tour de France, un carnet de route avec les bons plans et les conseils matos, l’interview d’un coureur partageant son expérience, et de magnifiques photos qui vous plongent au cœur de l’action et de paysages à couper le souffle. Un guide très complet.

Cols de légende 2, édition Amphora, 34,95€

Merci les lions ! - Une épopée pour l'histoire

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc restera comme la révélation du tournoi au Qatar. Première équipe africaine à s'inviter dans le dernier carré d’un Mondial, les Lions de l’Atlas, par leur jeu et leur envie, se sont attirés la sympathie du monde entier, comme rarement auparavant. Merci les Lions de l'Atlas ! rend hommage aux héros marocains et leur aventure à jamais gravée dans les cœurs des amoureux du football et retrace dans les moindres détails (match par match, joueur par joueur) cette inoubliable épopée.

Merci les lions ! - Une épopée pour l'histoire, éditions Marabout 9,90€

I love this game, Patrice Evra

Patrice Evra, la star de Manchester United et de l’équipe de France revient sur sa vie et sa carrière remarquables. I love this game – que les fans connaissent puisqu’il l’utilise régulièrement sur ses réseaux sociaux – est le témoignage et le récit sincère des épreuves qui ont fait d’Evra la figure publique optimiste et inspirante qu’il est aujourd’hui. Victime d’abus sexuels lorsqu’il avait 13 ans, l’ancien footballeur a décidé de rendre cette histoire publique dans son autobiographie, pour venir en aide à d’autres enfants qui pourraient se trouver dans une situation similaire. Il revient également sur les coulisses du football, ses amis, les joueurs et managers qui l’ont marqué mais aussi Knysna.

I love this game de Patrice Evra, éditions Hugo Sport 8,90€

Coupe du monde 2022 – Héros de légende, l’Album souvenir

La Coupe du monde 2022 restera comme l’une des meilleures de l’histoire par ses rebondissements, ses buts et sa finale. Elle s’est également chargée de pousser prématurément vers la sortie quelques idoles (Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Neymar…), a salué ses héros familiers (Luka Modric, Lionel Messi, Kylian Mbappé…) et a propulsé en pleine lumière les formidables Marocains, premiers demi-finalistes africains de la compétition.

Coupe du monde 2022 – Héros de légende, l’Album souvenir, Solar Editions, 12,90€

Le Roi et moi

C’est à Manchester qu’Éric Cantona a construit sa légende et est devenu, pour toujours, le King. En dehors du terrain, on connaît finalement très peu de choses d’Éric Cantona. Un homme, pourtant, l’a accompagné quasi quotidiennement : Claude Boli, frère de Basile et de Roger, ami intime de Cantona depuis que les deux garçons ont partagé un appartement à Auxerre. Dans le nord de l’Angleterre, l’étudiant et la star du foot vont partager leurs passions communes et passent l’essentiel de leur temps libre ensemble.

Le Roi et moi, éditions Hugo Sport, 19,95€, sortie en librairie le 25 janvier

L'année du rugby – 2022

L'Année du rugby est une institution depuis les années 1970 qui a longtemps était portée par Christian Montaignac. Pour la deuxième année, l'année du rugby se renouvelle comme le XV de France et revient en image sur l'année du rugby en France et à l'international. Retour sur le Top 14, la pro D2, la belle victoire face aux All-Blacks, le Tournoi 2022... : un reportage immersif au cœur du quotidien du XV de France, avec un photographe détaché auprès du groupe France.

L'année du rugby – 2022, éditions Marabout, 24,90 €