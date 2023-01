UFC : tout savoir sur la nouvelle star française Nassourdine Imavov

Nassourdine Imavov, qui combat dans la nuit de samedi à dimanche à l’UFC, est l’autre combattant français phare de la discipline. Découverte de ce discret guerrier à l’incroyable potentiel.

Et s’il était le premier champion français de l’UFC ? Derrière Ciryl Gane et Manon Fiorot qui tutoient les sommets et s’approchent d’un titre dans la prestigieuse ligue américaine de MMA, Nassourdine Imavov est le troisième «larron» tricolore. Et par son impressionnant potentiel, il pourrait bientôt soulever une ceinture.

Opposé à l’Américain Sean Strickland à Las Vegas, dans la nuit de samedi à dimanche, à la place de Kelvin Gastelum, Imavov (27 ans) va disputer son sixième combat à l’UFC. Il compte quatre victoires pour une défaite.

Né le 1er mars 1995 au Daghestan (Russie), Nassourdine Imavov, qui combat dans la catégorie des poids moyens (même si son combat de samedi se fera chez les lourds-légers), a d’abord commencé par la boxe à l'âge de 10 ans lorsque sa famille s'est installée à Salon-de-Provence, dans le sud de la France. Logique pour ce fils et petit-fils de boxeur.

La ceinture prochainement ?

Il s’est ensuite tourné vers le MMA à 19 ans et s'est installé à Paris avec son frère aîné Daguir. Il a alors rejoint la MMA Factory de Fernand Lopez. Ce qui a complètement changé sa vie.

Il a d’abord été lancé dans le 100% Fight et a perdu son premier combat. Mais s'est rattrapé dès le mois suivant au Gladiator Fighting Arena puis a enchaîné les succès. Après avoir disputé plusieurs combats dans différentes organisations (Centurion et surtout ARES), il s'est vu ouvrir les portes de l’UFC.

S’il compte un revers, il n’en reste pas moins l’un des prospects pour un futur «shot-title». Ce striker, à l’aise au sol et en lutte, possède un impressionnant mental. Il est animé par la ceinture et sait qu’il est en mesure d’y prétendre. 12e mondial actuellement, après sa victoire contre l’Américain Joaquin Buckley en septembre à Paris, il grimpera au classement en cas de victoire à Las Vegas.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast