Football : l’incroyable boulette d’Hugo Lloris contre Arsenal (vidéo)

Lors du derby du nord de Londres, ce dimanche, entre Tottenham et Arsenal, Hugo Lloris a été coupable d’une grossière faute de main, qui a permis aux Gunners d’ouvrir le score.

Une triste première pour Hugo Lloris. Alors qu’il dispute, ce dimanche, son 354e match de Premier League sous le maillot de Tottenham, à l’occasion du derby du nord de Londres contre Arsenal, le gardien français s’est rendu coupable d’une grossière faute de main, marquant contre son camp.

Au quart d’heure de jeu, Bukyao Saka a provoqué et est entré dans la surface des Spurs avant d’adresser un centre fort au premier poteau, où Hugo Lloris a manqué son intervention et détourné le ballon dans ses propres filets permettant aux hommes de Mikel Arteta d’ouvrir le score.

Une boulette qui survient une semaine après l’annonce de sa retraite internationale et qui risque d’accroître les critiques à son égard en Angleterre. D’autant qu’à dix minutes de la pause, il a été un peu court sur la frappe lointaine de Martin Odegaard, qui a doublé la mise pour Arsenal.

Si les coéquipiers de William Saliba parviennent à s’imposer sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, ils consolideraient leur place en tête du classement avec huit points d’avance sur Manchester City, battu samedi par Manchester United (2-1). De son côté, les Spurs resteraient à la 5e place avec 14 points de retard sur Arsenal.

1 - Hugo Lloris has scored an own goal for the first time in his 354-game Premier League career. Typical. pic.twitter.com/WTYl9GTOGi

— OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2023