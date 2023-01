«Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l’équipe» : Hugo Lloris voit Kylian Mbappé comme possible capitaine chez les Bleus

Une semaine après l’annonce de sa retraite internationale, Hugo Lloris a abordé, ce dimanche, dans Téléfoot, sa succession comme capitaine en équipe de France. Et le gardien a désigné Kylian Mbappé ainsi que Raphaël Varane comme possibles successeurs.

La retraite internationale d’Hugo Lloris va obliger Didier Deschamps à trouver un nouveau gardien mais aussi un nouveau capitaine pour l’équipe de France. Et si Mike Maignan est le candidat naturel pour succéder au gardien de Tottenham dans la cage tricolore, l’héritier du brassard fait davantage débat. Même si deux noms semblent se dégager avec Raphaël Varane, qui était le vice-capitaine des Tricolores, et Kylian Mbappé.

Capitaine des Bleus pendant plus de douze ans, Hugo Lloris a abordé la question de son successeur, ce dimanche, dans Téléfoot, et donné son sentiment sur les deux potentiels prétendants. «Un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce capitanat», a-t-il confié au sujet du défenseur de Manchester United, qui est le 3e joueur le plus capé en activité (97 sélections) derrière Olivier Giroud (120) et Antoine Griezmann (117).

Mais il a surtout vanté les mérites et la nouvelle dimension prise dans le vestiaire de l’équipe de France par Kylian Mbappé, qui semble en mesure d’assumer ce rôle. «Il y a un joueur qui monte en puissance, tous les niveaux. Sur le terrain, en dehors du terrain, même au niveau de la vie de groupe et de vestiaire, c’est Kylian Mbappé. Il a commencé à prendre un nouveau rôle au sein de l’équipe, et je crois qu’on a besoin de ça dans un collectif», a déclaré Hugo Lloris.

Mais l’ancien gardien de Nice et de Lyon a rappelé qu’il n’était pas simple de porter le brassard de l’équipe de France. «Ce brassard, il a du poids. De très grands joueurs l’ont porté», a-t-il insisté. Didier Deschamps le sait aussi parfaitement pour avoir été capitaine des Bleus pendant de longues années en équipe de France. Et il a deux mois devant lui avant de prendre sa décision, qui devrait être connue fin mars en marge de la réception des Pays-Bas au Stade de France en éliminatoires de l’Euro 2024.