UFC : tout savoir sur Jon Jones, superstar de l'UFC et adversaire de Ciryl Gane

Ciryl Gane affrontera Jon Jones le 4 mars prochain à l’UFC pour le titre des poids lourds. Voici ce qu’il faut savoir de l’Américain, véritable star de la ligue américaine de MMA.

C’est un véritable évènement et c’est surtout le combat d’une vie. Le Français Ciryl Gane, combattant MMA de l’UFC va avoir une nouvelle chance de titre des poids lourds, le 4 mars prochain à Las Vegas lors de l’UFC 285. Et ce sera contre la légende Jon Jones.

Oui, «Bones», le surnom de l’Américain, est de retour dans les octogones de la plus prestigieuse organisation MMA de la planète après trois années d’absence. L’ancien champion des poids légers s’est préparé tout ce temps pour monter dans la catégorie des poids lourds.

Agé de 35 ans, le natif de Rochester dans l’état de New York est tout simplement considéré par tous comme le meilleur de l’UFC de tous les temps. Arrivé très jeune au haut niveau, il est devenu champion des mi-lourds à seulement 23 ans… après seulement trois ans de pratique professionnelle.

Le GOAT de l'UFC

Jon Jones, qui a commencé par la lutte gréco-romaine, n’a enregistré qu'une seule défaite par disqualification à la suite de coups non autorisés. Il a enregistré le règne le plus long de l'histoire de la ligue, avec 1.261 jours, dépassant le précédent record de Tito Ortiz. Il avait été destitué de son titre le 28 avril 2015 à la suite de son implication dans un accident routier avec délit de fuite. Il a ensuité récupéré la ceinture le 29 juillet 2017 face à Daniel Cormier.

L’Américain, qui rêvait d’affronter Francis Ngannou également pour son retour, détient le record du nombre de défenses de titres (10) et celui du plus grand nombre de victoires de la division (19) chez les mi-lourds.

Malgré une carrière irréprochable, Jon Jones l’a ternie. Son délit de fuite après un accident de voiture avait été effectué sur une femme enceinte. Et après s'être enfui, il était revenu sur le lieu de l'accident...pour récupérer de l’argent en cash et repartir ensuite.

Il a ensuite été annoncé positif en 2000 par l'agence américaine antidopage. Les échantillons A et B, datant du 16 juin étaient positifs au clomiphène, un anti œstrogènes et au letrozole, inhibiteur de l'aromatase. L'USADA le condamne à un an de suspension pour négligence.

S’en suivront deux autres tests positifs plus tard dans sa carrière et des suspensions pour celui qui est considéré comme le GOAT (le meilleur de l’histoire).

Mais cela n’empêche pas les fans de l’aimer et l’admirer. Les prestations de Jon Jones dans les cages étaient attendues de tous. Pendant ces trois années, il a énormément manqué au monde du MMA. Il va donc faire son retour le 4 mars contre le Français Ciryl Gane pour un événement planétaire.