UFC : Ciryl Gane va défier la légende Jon Jones pour le titre des lourds

Ciryl Gane va affronter la légende américaine du MMA Jon Jones pour la ceinture de champion du monde des poids lourds UFC au début de moins de mars à Las Vegas.

Un combat déjà historique. Après avoir échoué, il y a un an, face au Camerounais Francis Ngannou, Ciryl Gane se voit offrir une nouvelle chance de décrocher la ceinture mondiale des poids lourds à l’UFC. Et le défi s’annonce encore de taille pour «Bon Gamin» face à la légende Jon Jones, le 4 mars prochain, à Las Vegas. «Je suis tellement enthousiaste pour l’or, pour le titre ! J’ai hâte», a-t-il confié dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de l’UFC.

"Rendez-vous en mars pour le titre contre le GOAT"@ciryl_gane réagit à l'annonce de son combat contre @JonnyBones à l'#UFC285 pic.twitter.com/tK67XIzXC4 — UFC France (@UFCFRA) January 15, 2023

Cette confrontation a pu voit le jour en raison de l’absence d’accord entre la plus grande organisation de MMA et Francis Ngannou, qui a été libéré de son contrat, laissant son titre vacant. «Nous avons proposé à Francis un accord qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l’histoire. Et il a refusé l’accord», a expliqué en conférence de presse le patron de l’UFC Dana White.

Et cette annonce a un peu surpris Ciryl Gane. «Je ne savais pas si c’était une ceinture intérimaire ou vacante», a-t-il lâché à la télé américaine, tout en étant conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend contre l’Américain. «Je suis excité pour deux raisons : je n’ai jamais eu cette ceinture et fighter face à un tel GOAT… Je crois que les gens sont plus excités que moi. Il faut retourner à l’entraînement, qu’on s’entraîne durement et on verra», a-t-il ajouté.

A 35 ans, Jon Jones, qui n’a plus combattu depuis bientôt trois ans et qui a décidé de monter chez les lourds, n’a concédé qu’une seule défaite en 28 combats. De quoi promettre un affrontement de haute lutte.