Parc des Princes : «on est prêt à faire une proposition très intéressante au PSG», annonce Emmanuel Grégoire

Pressé de reprendre les discussions avec la direction du Paris Saint-Germain (PSG), le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire a tendu la main ce mardi 17 janvier à Nasser Al-Khelaïfi, assurant être en capacité de lui «faire une proposition très intéressante» pour que le célèbre club de football parisien reste au Parc des Princes.

«Il faut qu'on revienne à la table des discussions», a lancé le premier adjoint Emmanuel Grégoire ce mardi devant plusieurs journalistes, dont CNEWS, se disant prêt à revenir à «un cadre de discussion commun et confidentiel» avec la direction du PSG, et non pas «de le faire par médias interposés comme c'est le cas depuis plusieurs semaines».

Pour la reprise d'un dialogue sain

Celui qui est également l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme estime en effet être «en capacité de faire une proposition très intéressante au PSG» afin de «soutenir le programme d'agrandissement et d'investissement» du Parc des Princes. L'objectif de la municipalité étant maintenant de reprendre un «dialogue sain» à ce sujet.

Dans la mesure où l'option de vendre le Parc des Princes a été définitivement balayée par la maire de Paris Anne Hidalgo, l'objectif de la municipalité est désormais d'«assurer une instruction rapide en faveur d'un projet d'agrandissement du Parc des Princes et de le faire dans des conditions juridico-techniques satisfaisantes pour tout le monde».

Concrètement, Emmanuel Grégoire «tend la main» ce mardi au PSG, en proposant à la direction du club «de résilier de façon anticipée» la convention d'occupation du domaine public (CODP) qui le lie à la Ville depuis 2013 et qui doit prendre fin en 2043 et de la «renégocier», quitte à faire courir le contrat plus longtemps et à faire baisser la redevance pourtant jugée «basse» par la majorité.

En échange, le club devra prendre à sa charge 100 % des travaux [estimés à 500 millions d'euros, ndlr] qu'il souhaite réaliser pour agrandir le Parc des Princes, comme c'est «l'usage sur ces contrats» souligne le premier adjoint parisien. «Il n'y a pas d'autre plan», confirme l'élu socialiste, qui est d'avis que le stade «mériterait d'être réhabilité pour être à la hauteur du potentiel du PSG» aujourd'hui.

Un nouveau Parc des Princes dès 2028

«Il y a un projet d'agrandissement qui est déjà pensé et préparé par le PSG [...] il est extrêmement séduisant et intéressant. Je le redis qu'il a notre plein soutien pour le mettre en œuvre», a conclu le premier adjoint, qui se dit prêt à le faire «en conciliant les intérêts de la Ville avec ceux des investisseurs qui vont financer ce projet».

«Si on s'y met bien, il pourra être prêt en 2028/2029», estime le bras droit d'Anne Hidalgo, qui promet «un Parc des Princes augmenté en capacité et respectueux de l'ADN historique de par sa grande compacité» et ce, alors que «tout le monde convient qu'il est petit» mais qu'il offre «une ambiance exceptionnelle et une proximité au terrain inégalée».