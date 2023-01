Football : voici le nouveau maillot du PSG qui sera porté en Arabie Saoudite (photo)

Opposé, ce jeudi, à une sélection appartenant aux clubs saoudiens d’Al-Hilal et Al-Nassr, le PSG va arborer lors ce match de prestige son quatrième maillot à dominante noire et or.

L’occasion idéale. Le PSG affronte, ce jeudi, à Riyad (Arabie Saoudite), une sélection de joueurs du club d’Al-Hilal et Al-Nassr. Cette rencontre de prestige marquera les retrouvailles sur un terrain entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui va disputer son tout premier match en Arabie Saoudite depuis sa signature à Al-Nassr. Et le club de la capitale a choisi ce rendez-vous, diffusé mondialement, pour arborer son nouveau maillot.

Nouvelles images du maillot fourth du PSG qui sera officiellement dévoilé le lundi 23 janvier prochain.



@Footy_Headlines pic.twitter.com/864cDYWrf1 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 3, 2023

Cette 4e tunique est à dominante noire avec de multiples rayures de couleur or, tout comme l’écusson du club. Le logo Jordan est lui uniquement de couleur or. Un maillot très atypique et éloigné de ceux que les coéquipiers de Marquinhos ont l’habitude de porter. A la veille de la rencontre, les Parisiens se sont entraînés au Khalifa Stadium de Doha (Qatar) avec la nouvelle collection Fourth 22/23.





Les joueurs porteront demain soir le maillot 22/23 qui vient compléter cette collection.



#PSGxJordan pic.twitter.com/xHCpb7CCmh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2023

Ce 4e maillot pourrait être disponible à la vente d'ici à la fin du mois de janvier.