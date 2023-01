PSG : l'énorme somme dépensée par un magnat saoudien pour assister au match entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Un magnat saoudien de l’immobilier a déboursé plus de deux millions d’euros aux enchères pour acquérir une place pour le match, prévu ce jeudi à Riyad (Arabie Saoudite), entre le PSG et une sélection saoudienne.

Il n’a pas regardé à la dépense. Un magnat saoudien de l’immobilier n’a pas hésité à débourser 2,4 millions d’euros lors d’une vente aux enchères caritative pour acquérir une place pour le match amical, ce jeudi, entre le PSG et une sélection de joueurs appartenant aux clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr à Riyad. Et ce billet, dont les enchères ont commencé à 245.000 euros, est assorti d’avantages permettant notamment de prendre des photos avec les joueurs ou encore d’avoir accès aux vestiaires.

Cette rencontre de prestige est très attendue, car il s’agira du tout premier match de Cristiano Ronaldo, qui sera le capitaine de son équipe, en Arabie Saoudite depuis sa signature retentissante à Al-Nassr. Mais aussi parce qu'elle devrait donner lieu à des retrouvailles entre le Portugais et Lionel Messi. Kylian Mbappé et Neymar seront les autres têtes d’affiche de ce match.

Après une tournée express à Doha, puis ce rendez-vous en Arabie Saoudite, le PSG rentrera en France pour affronter l’US Pays de Cassel (R1), lundi, en 16e de finale de la Coupe de France au stade Bollaert avant de recevoir, le dimanche 29 janvier, Reims pour la 20e journée de Ligue 1.