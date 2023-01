Open d’Australie : Victoria Azarenka débarque encore avec un maillot du PSG (vidéo)

A l’issue de sa qualification pour le 2e tour de l’Open d’Australie, ce lundi, Victoria Azarenka s’est à nouveau distinguée en se présentant en conférence de presse vêtue d’un maillot du PSG.

Une fan inconditionnelle. Victoria Azarenka a une nouvelle fois partagé son amour pour le PSG. Dans la foulée de sa qualification pour le 2e tour de l’Open d’Australie, aux dépens de Sofia Kenin (6-4, 7-6), la joueuse biélorusse s’est présentée, ce lundi, en conférence de presse avec un maillot du club de la capitale sur les épaules. Et elle en a profité pour expliquer les raisons de son attachement pour le champion de France en titre, qui remonte à une dizaine d’années.

«Tout le monde me demande pourquoi je porte un maillot du PSG et personne ne comprend que je les soutiens depuis 2012 et la signature de David Beckham. Ça fait longtemps que je suis fan, je suis allée voir beaucoup de matchs», a-t-elle confié. Sa passion est contagieuse, car son fils Leo est lui aussi fan de foot et du PSG. «Il veut jouer pour le PSG, c'est son rêve. Il m’a vue porter ce maillot et il veut porter le même», a-t-elle ajouté.

La semaine passée, Victoria Azarenka s’était déjà distinguée en se présentant sur le court au tournoi d’Adelaïde vêtue d’un maillot du PSG. Mais elle avait été contrainte de se changer par l’arbitre de la rencontre. Les règles en vigueur sur le circuit sont en effet très strictes et, d’après les textes de la WTA, «une joueuse doit se présenter de manière professionnelle et porter une tenue de tennis appropriée».