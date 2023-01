Tennis : enceinte, Naomi Osaka annonce qu’elle fera son retour en 2024

La joueuse de tennis Naomi Osaka, ex-n°1 mondiale, a annoncé ce mercredi qu’elle était enceinte et qu’elle ne reviendrait sur les courts qu’en 2024.

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, ex-n°1 mondiale tombée à la 47e place au classement WTA, a annoncé mercredi qu'elle était enceinte et qu'elle n'envisageait pas de rejouer avant 2024.

«Si j'ai bien envie d'une chose, c'est que mon enfant regarde l'un de mes matches et dise ensuite à quelqu'un: ‘C'est ma mère’, a tweeté la Japonaise de 25 ans. 2023 va être une année pleine d'enseignements pour moi et j'espère vous revoir dès le début de la suivante puisque je serai là lors de l'Open d'Australie 2024.»

