Football : voici le nouveau maillot du PSG qui sera porté en Arabie Saoudite (photo)

Opposé, ce jeudi, à une sélection appartenant aux clubs saoudiens d’Al-Hilal et Al-Nassr, le PSG va arborer lors ce match de prestige son quatrième maillot à dominante noire et jaune.

L’occasion idéale. Le PSG affronte, ce jeudi, à Riyad (Arabie Saoudite), une sélection de joueurs du club d’Al-Hilal et Al-Nassr. Cette rencontre de prestige marquera les retrouvailles sur un terrain entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui va disputer son tout premier match en Arabie Saoudite depuis sa signature à Al-Nassr. Et le club de la capitale a choisi ce rendez-vous, diffusé mondialement, pour arborer son nouveau maillot.

Cette 4e tunique, qui «rend hommage à la ville lumière», est à dominante noire avec de multiples rayures de couleur jaune, tout comme l’écusson du club. Le logo Jordan est lui uniquement de couleur or. «Le noir rappelle les soirs des grandes affiches au Parc des Princes. Le maillot est traversé de nombreux faisceaux jaunes, dont l’agencement rend un hommage subtil aux poutres illuminées du plus beau monument de la capitale, la Tour Eiffel, qui trône fièrement sur le logo du club», a indiqué le club de la capitale.

Ce maillot, qui s'accompagne d'une collection lifestyle complète, sera également porté par Marquinhos et ses coéquipiers à l'occasion de la réception de Reims, dimanche 29 janvier, pour la 20e journée de Ligue 1.





Les joueurs porteront demain soir le maillot 22/23 qui vient compléter cette collection.



#PSGxJordan pic.twitter.com/xHCpb7CCmh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2023

Ce 4e maillot est déjà disponible en pré-commande sur le site du PSG et en vente à partir du 23 janvier dans tous les réseaux Nike et PSG (Prix à partir de 94 euros).