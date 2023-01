Open d’Australie : Novak Djokovic s’énerve en plein match contre un spectateur ivre (vidéo)

S’il est parvenu à venir à bout du Français Enzo Couacaud en quatre sets (6-1, 6-7, 6-2, 6-0) au 2e tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est énervé contre un supporter ivre auprès de l’arbitre de la rencontre.

Et Novak Djokovic est sorti de ses gonds ! Obligé de s’employer pour écarter le jeune français Enzo Couacaud, ce jeudi, au 2e tour de l’Open d’Australie, le Serbe a laissé éclater sa colère. Au début du 4e set, alors qu’il s’apprêtait à servir pour le gain du 3e jeu, l’ancien n°1 mondial s’est dirigé vers l’arbitre pour pester contre un spectateur ivre.

Ce dernier ne cessait de l’importuner depuis le début de la partie. «Cet homme est complètement ivre. Depuis le premier point, il provoque, il n’est pas ici pour regarder du tennis. Il veut juste rentrer dans ma tête. Donc, je vous demande qu’allez-vous faire avec lui ? Pourquoi vous ne virez pas ce gars du stade ?», a demandé Novak Djokovic passablement énervé, sans obtenir gain de cause.

