PSG-Riyadh season Team : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé… tous les buts de la rencontre remportée par Paris (vidéo)

Opposé à une sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d’Al-Hilal et Al-Nassr, ce jeudi, à Riyad (Arabie Saoudite), le PSG s'est imposé en infériorité numérique malgré un doublé de Cristiano Ronaldo (5-4).

Le spectacle a été au rendez-vous. Le match amical de prestige, ce jeudi, entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d’Al-Hilal et Al-Nassr a été riche en événements et en buts. Rien de surprenant au regard de la qualité des joueurs qui étaient présents sur la pelouse du stade King Fahd de Riyad, théâtre des retrouvailles tant attendues entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Et les deux méga stars se sont mises en évidence devant un public enjoué. C’est Lionel Messi qui a frappé en premier. Sur un service en profondeur de Neymar, le septuple Ballon d’or a ouvert le score d'une frappe croisée dès la 3e minute du jeu. Mais le Portugais, qui disputait son tout premier match en Arabie Saoudite depuis sa signature à Al-Nassr, lui a répondu quelques minutes plus tard (34e). L’ancien mancunien a transformé un penalty qu’il avait lui-même obtenu après une sortie complétement manquée de Keylor Navas avec son coude dans le visage de Ronaldo.

Les événements se sont ensuite très vite enchaînés avec l’expulsion de Juan Bernat pour une faute grossière sur une contre-attaque de la formation saoudienne. En infériorité numérique, le PSG a tout de même repris l’avantage grâce à Marquinhos (43e). Dans les arrêts de jeu de la 1ère période, Neymar a eu la possibilité d’aggraver le score, mais le Brésilien a vu son penalty être stoppé par Mohammed Al-Owais, qui a plongé du bon côté. Et dans la foulée, Cristiano Ronaldo, très fringant, a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e+4). Un doublé qui lui a notamment permis d'être élu homme du match.

En seconde période, le club de la capitale a repris les devants par l’intermédiaire de Sergio Ramos sur un centre de Kylian Mbappé, déjà passeur sur le but de Marquinhos (53e). Un avantage de courte durée car Hyun-soo Jang a, à son tour, égalisé en coupant un corner de la tête (56e). Mais Kylian Mbappé, après avoir été double passeur, a lui aussi été de son but sur penalty en prenant le portier adverse à contre-pied, avant qu'Hugo Ekitike, entré à l'heure de jeu, ne scelle la victoire du PSG d'une frappe puissante (78e) malgré la réalistation de Talisca en toute fin de match (90e+4).

Avec ce succès, au terme d'une tournée express au Qatar puis en Arabie Saoudite, le PSG s'est quelque peu changé les idées après la défaite concédée, dimanche, à Rennes en championnat (1-0) et avant d'affronter l'US Pays de Cassel, lundi, en 16e de finale de la Coupe de France.