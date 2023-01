Arabie Saoudite : Cristiano Ronaldo a disputé son premier match officiel avec Al-Nassr

Face à Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo a disputé son premier match officiel avec son nouveau club Al-Nasr. La rencontre a été remportée par les coéquipiers de la star portugaise (1-0).

Après une rencontre de Gala disputée face au PSG jeudi dernier, Cristiano Ronaldo a fait, ce dimanche 22 janvier, ses grands débuts avec son nouveau club saoudien d’Al-Nassr face à Al-Ettifaq pour le compte de la 14e journée de la ligue saoudienne.

Près de 25.000 personnes ont pris leur billet pour assister au premier match officiel de la star portugaise dans une ambiance exceptionnelle en tribunes.

Malgré un début de match assez discret, Cristiano Ronaldo n’était pas loin de retrouver le chemin des filets à la 31e min sur un centre d’Abdulmajeed Al-Sulaiheem. Mais le Brésilien Anderson Talisca a réussi à placer sa tête permettant à Al-Nassr d'inscrire le seul et unique but de la rencontre.

