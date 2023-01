UFC 283 : le terrible KO «coup de genou» infligé par Ismael Bonfim à son adversaire (vidéo)

L’UFC 283, qui se déroulait au Brésil, a vu une très belle victoire par KO d’Ismael Bonfim sur Terrance McKinney, dans la nuit de samedi à dimanche. Le Brésilien s’est imposé sur un coup de genou.

De retour au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche, l’UFC a offert un joli spectacle avec des victoires par KO dont l’une très impressionnante : celle d’Ismael Bonfim contre Terrance McKinney.

Placé en carte préliminaire de la soirée, le Brésilien a effectué un superbe enchaînement pour déstabiliser son adversaire et ensuite l’envoyer au tapis d’un coup de genou sauté. Une victoire dans le deuxième round sous les applaudissements de tout le public.

Ismael Bonfim celebrates with his brother Gabriel after both won with spectacular finishes at #UFC283 @ESPNDeportes pic.twitter.com/1FEJShgYQG

— Carlos Contreras Legaspi (@CCLegaspi) January 22, 2023