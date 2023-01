Vidéo : le magnifique but d’Antoine Griezmann avec l’Atlético Madrid

Antoine Griezmann a été l’un des acteurs principaux de la victoire de l’Atlético Madrid, samedi, contre Valladolid (3-0) en Liga, avec une passe décisive et un but magnifique.

Oublié son début de saison où il devait se contenter de quelques bouts de matchs. Dans la lignée de sa Coupe du monde avec l’équipe de France, Antoine Griezmann revit sous le maillot de l’Atlético Madrid depuis plusieurs semaines et ses performances sur les terrains s’en ressentent. A l’image de sa performance, samedi soir, contre Valladolid. Sur la pelouse du Wanda Metropolitano, l’attaquant tricolore a été l’un des principaux artisans du succès des Colchoneros (3-0).

Il a d’abord été décisif avec une talonnade bien inspirée pour Alvaro Morata, qui a ouvert le score (18e). Le champion du monde 2018 a ensuite été à la conclusion d’une merveilleuse action collective de l’Atlético. Sur un centre de Nahuel Molina, il a repris le ballon au premier poteau et trouvé le chemin des filets d’une magnifique reprise derrière son pied d’appui, inscrivant son 6e but de la saison en Liga (23e).

Et son festival s’est poursuivi à la demi-heure de jeu avec un coup franc qui a profité à Mario Hermoso pour tripler la mise (28e). Remplacé dix minutes après la pause par Yannick Carrasco, Antoine Griezmann a été ovationné par le public madrilène. «Je suis très heureux de la performance de l’équipe», a-t-il confié à la chaîne DAZN au coup de sifflet final.

«Nous jouons bien depuis la Coupe du monde, avec intensité, en travaillant dur et en nous créant des occasions, mais il nous manquait des buts. J’étais d'ailleurs largement fautif car j’ai eu des occasions et je n'ai pas conclu. Ce but va beaucoup m’aider moralement pour en marquer d’autres», a-t-il ajouté. «Antoine Griezmann est très important pour nous, tant qu’il maintient ce niveau», a déclaré de son côté son entraîneur Diego Simeone.

Avec cette victoire, l’Atlético Madrid a conservé sa 4e place au classement à sept points de la Real Sociedad (3e). Mais la formation espagnole pourra compter sur Antoine Griezmann de retour en grande forme pour tenter de combler son retard et terminer sur le podium en fin de saison.