Boxe : Mike Tyson arbitre du combat Tyson Fury-Francis Ngannou ?

Mike Tyson pourrait prochainement être l’arbitre d’un combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou. C’est en tout cas le souhait du Britannique.

Et si Iron Mike arbitrait un choc incroyable entre le champion du monde WBC des poids lourds et le désormais ex-champion UFC des lourds ? C’est en tout cas ce qu’a proposé «Gypsy King» ce samedi.

Dans une vidéo postée par Seconds Out Boxing, Tyson Fury, l’invaincu champion du monde WBC de la catégorie reine a envoyé un message à Francis Ngannou, qui vient de quitter la prestigieuse ligue américaine de MMA et qui compte se lancer dans le Noble art.

«Francis Ngannou, je sais que tu n'es plus sous contrat avec l'UFC ! Tu veux te faire un paquet d'argent ? Viens voir le Gypsy King, lui a-t-il lancé. On n’a qu’à faire un gros, gros combat pour le titre d’homme le plus dangereux de la planète ! Et tant qu’à faire, autant ajouter un peu plus de piquant : on fait ça dans une cage, avec des gants de MMA, les règles de la boxe anglaise, et un arbitre badass comme Iron Mike Tyson !»

Une place dans le calendrier ?

Agé de 36 ans, Francis Ngannou (17 victoires, 3 défaites en MMA), qui était en visite en Arabie Saoudite ce week-end, est libre de s’engager où il souhaite désormais après la non-prolongation de son contrat à l’UFC. Il a confié son envie de boxer dernièrement. Et il aimerait bien un combat contre Fury, Anthony Joshua ou Deontay Wilder.

Reste que le calendrier est chargé. Tyson Fury doit affronter Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA-WBO-IBF des poids lourds dans un combat d'unification.

«Si le contrat avec Usyk n'est pas signé pour le combat du siècle en boxe, alors nous ferons ce combat avec Ngannou, que ce soit à Las Vegas ou à Wembley. On va bientôt savoir», a toutefois indiqué le «Gypsy King». Que Mike Tyson commence à se préparer.

