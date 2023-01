Tennis : une ancienne joueuse dénonce les critiques sur son physique et son poids

L’ancienne joueuse de tennis australienne Jelena Dokic, devenue consultante et présente actuellement à l’Open d’Australie, a dénoncé les critiques et les commentaires «répugnants» sur son physique et son poids.

Des commentaires «répugnants». Voilà comment l'Australienne Jelena Dokic a qualifié les critiques sur son physique depuis le début de l’Open d’Australie. L’ancienne numéro 4 mondiale, qui réalise des interviews pour la télévision sur les courts de Melbourne après les rencontres, a été la cible de nombreux messages insultants et «délirants» sur son poids. Ces commentaires viennent du monde entier, mais essentiellement de Croatie où elle est née. Et ils sont principalement émis par des femmes.

«Beaucoup de ces personnes sont des femmes. Tant pis pour ‘les femmes soutiennent les femmes’», a regretté l’ancienne joueuse âgée de 39 ans sur son compte Instagram. «Le commentaire le plus fréquent est ‘Qu'est-ce qu'il lui est arrivé, pourquoi est-elle si grosse ?’», a-t-elle ajouté.

«Je vais vous dire ce qui est arrivé, je trouve un moyen de survivre et de me battre. Et ce que je fais et ce qui s’est passé n’a vraiment pas d'importance, car le poids ne devrait pas avoir d’importance. Ce qui compte, c’est l’abus en ligne, l’intimidation et l’humiliation des gros. C’est ce qui compte, parce que ceux d’entre vous qui le font sont juste des gens mauvais, méchants et ignorants», a-t-elle poursuivi.

Par le passé, Jelena Dokic avait déclaré avoir été harcelée et battue par son père pendant des années et a déjà évoqué publiquement sa santé mentale, révélant avoir été proche du suicide il y a quelques mois.