UFC : la vidéo choc de la blessure sanglante de Jamahal Hill devient virale

Lors de la victoire de Jamahal Hill contre le Brésilien Glover Texeira, dimanche à l’UFC, une vidéo assez impressionnante d’une blessure de l’Américain a été postée sur les réseaux sociaux.

Jamahal Hill est devenu dimanche champion UFC des lourds-légers en battant le Brésilien Glover Texeira, lors de l’UFC 283 à Rio. De ce combat, une vidéo est devenue virale.

Alors que Hill était assis dans son coin entre les quatrième et cinquième rounds, un membre du staff lui a mis de l’eau sur la tête pour le rafraîchir. Jusqu’ici rien d’anormal. Sauf qu’au moment où l’eau coule de son visage, celle-ci est rouge sang. Un effet d'optique qui a impressionné les fans, qui ont partagé en masse cette vidéo.

Jamahal Hill before the 5th round via @espnmma Congratulations on the win, Champ! #AndNew #ufc #ufc283 @JamahalH pic.twitter.com/oiOulOlEqa

— Nina-Marie Daniele (@ninamdrama) January 22, 2023