Affaire Noël Le Graët : qu'attendre de l'audit du Ministère qui sera envoyé ce lundi à la FFF ?

L’audit commandé par le ministère des Sports sur la gestion de la Fédération française de football et les accusations autour de Noël Le Graët sera remis ce lundi 30 janvier aux concernés. Voici tout ce qu’il faut en savoir.

Après trois mois et demi d'enquête, la mission d'audit sur la Fédération française de football entre dans son ultime phase avec, dès ce lundi, la possibilité pour Noël Le Graët et Florence Hardouin de répondre aux accusations formulées à leur encontre.

Quand l’audit a-t-il commencé ?

Cet audit a commencé il y a plus de quatre mois. Il s’agissait d’une «mission de l'Inspection générale [...] d'audit et de contrôle sur le pilotage de la Fédération française de football et le respect des obligations qui s'y attachent». Trois inspecteurs ont multiplié les auditions, internes et externes, sur la gestion fédérale pour traquer les dérives personnelles et les dysfonctionnements de l'instance.

Qui va recevoir cette première version ?

Les inspecteurs vont transmettre à la FFF la première version écrite. Mais ils ne vont pas adresser la totalité de leurs travaux à la Fédération. Le président de la FFF et sa directrice générale, tous deux mis sur la touche le 11 janvier, vont pouvoir prendre connaissance des extraits du pré-rapport les inculpant et y répondre. Ils seront les seuls à avoir accès aux parties les concernant. De la même manière, Philippe Diallo, président par intérim, pourra formuler des observations après lecture des passages relevant des dysfonctionnements.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Les trois devront s'expliquer sur les critiques qui vont être formulées et répondre par écrit dans un délai de dix jours.

Noël Le Graët va-t-il démissionner ?

Selon une source interne, le dirigeant breton, actuellement en retrait, a assuré qu'il démissionnerait en cas de rapport négatif à son sujet. Dans cette hypothèse, Diallo conserverait la barre de la FFF a minima jusqu'à l'Assemblée fédérale de juin.

Pourquoi cet audit a-t-il eu lieu ?

Depuis plusieurs mois, Noël Le Graët, président depuis 2011, a enchaîné les enquêtes journalistiques à son encontre, les témoignages de femmes l'accusant de comportements sexistes et inappropriés. Des éléments de presse qui ont conduit le ministère des Sports à annoncer le 16 septembre l'ouverture d'une mission d'audit et de contrôle «sur le pilotage de la Fédération et le respect des obligations qui s'y attachent». Celle-ci a débuté un mois plus tard avec l'audition des principaux concernés.